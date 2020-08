Syndrome du Berger, philo et Résistance

[Source : Peter Moore]

Enfin un Nouvel Ordre Mondial ?

Qu’est-ce qui empêche les grands industriels d’exploiter les ressources naturelles sans considération ou les employés avec des horaires de 70 heures par semaine sans congés payés ? Seul un gouvernement fort peut garantir ces acquis sociaux, non ?

Évidemment, le respect de l’environnement et des êtres humains se répercute en perte de profit pour les actionnaires.

Si l’autorité du gouvernement est indiscutable, l’objectif des multinationales devient donc d’obtenir un maximum d’influence ou de contrôle sur ce gouvernement pour le garder aussi maniable et complaisant que possible. Non ?

En tant qu’oligarque, une fois que le rôle de chien de poche du gouvernement est évident, il faut utiliser nos médias de masse pour exposer à la populace que leur gardien, le gouvernement, est corrompu et inutile pour protéger leurs intérêts de sorte que c’est le peuple lui-même qui exige l’abolition des gouvernements.

Le rêve des industriels !!! Plus de congé payé, plus de salaire minimum, plus d’assurance maladie, plus de garantie d’emploi, et pillage à volonté de la nature et de la vie ! L’aubaine ! Et c’est nous qui l’aurons exigé !

Le plus paradoxal est que les premières victimes de cette désinformation ne sont pas le riche, mais bien le plus démuni. Les gens qui se plaignent le plus du gouvernement (avec raisons !) sont également ceux qui en dépendent le plus. Éducation et soins de santé garantie à tous, chômage, allocations familiales et autres aides financières, prêts et bourses étudiants, etc.. Sans le gouvernement, le taux de mortalité, de santé mentale et de violence domestique chez les plus démunis explose avec la perte de sécurité d’emploi et ses conséquences.

Les riches n’ont VRAIMENT pas besoin des gouvernements, eux. Ni pour la santé, ni pour l’éducation ou autres. Les gouvernements sont une nuisance qu’ils ont appris à garder en laisse justement parce qu’ils les redoutent.

Souvenez-vous qu’il eut une époque où le gouvernement US avait le pouvoir de fracturer Standard Oil en mille morceaux et ainsi de détruire un monopole. C’était juste la plus puissante multinationale au monde !!! Vous imaginez une telle démonstration de puissance aujourd’hui ?!!!

C’est comme si les grandes corporations avaient utilisé leur branche « médias de masse » avec succès pour amener les citadins à éliminer eux-mêmes la garde de leur ville avant l’invasion.

Mais, idéalement, il faudrait aussi démontrer au peuple que nous — les riches industriels — serons de meilleurs gardiens que le gouvernement. Comment ?

Il faudrait progressivement entrer en compétition avec le gouvernement dans des domaines habituellement réservés à celui-ci comme l’exploration spatiale (comme Tesla), la sécurité (comme Guarda), les opérations militaires (comme Blackwater), gestion de crise (comme Wal-Mart qui est venu abreuver les « assoiffés de Katrina », pendant que la FEMA s » embourbait dans l’incompétence), la santé mondiale (comme Bill Gates), etc., etc..

Et nos médias doivent répéter sans cesse des slogans comme « Le privé est bien plus efficace, plus compétent, et surtout bien meilleur avec les finances ». « Les gouvernements sont lents, incompétents, exorbitants en coût, en plus d’être corrompus. (Évitons de mentionner qu’il y a forcément quelqu’un qui les corrompt)

Progressivement, les gens en viendront à la conclusion que les renards sont nettement plus efficaces et compétents pour garder le poulailler que le fermier.

Ça prend un gouvernement fort qui est craint par les riches. Évidemment, les riches préfèrent un gouvernement faible ou mieux, pas de gouvernement du tout…

Le fort avantage que les multinationales ont su acquérir malgré la nuisance gouvernementale est un pouvoir mondial. Comme la mafia, aucune police nationale et aucun gouvernement ne peuvent les affecter globalement. Vous n’aurez jamais plus qu’un pouvoir limité en juridiction qui se battra contre un pouvoir mondial.

Il est donc également crucial de manipuler la population [pour l’amener] à ne jamais accepter un gouvernement mondial avec pouvoir coercitif. Ce serait la fin de notre supériorité sur les gouvernements. Ces gueux pourraient interdire les paradis fiscaux et avoir le pouvoir coercitif de nous empêcher de cacher notre butin et nous forcer à payer notre juste part !!!

Mes très chers collègues-oligarques, imaginez maintenant si ce bétail mettait sur pied une police de l’écologie mondiale !!!

Ce qui est merveilleux pour la Résistance est que dans leur projet de ternir tout projet de gouvernement mondial, le 0,01 % nous a donné toutes les failles dont il fallait se méfier, dans le cas d’institutions mondiales avec pouvoir coercitif. Nous devons protéger nos frontières, cultures, identités, monnaies, langues… Bref ! nous devons concrétiser notre souveraineté dans une mondialisation saine. De plus, la récente crise de COVID nous a révélé l’importance d’exiger des élus dans nos institutions mondiales comme l’OMS.

