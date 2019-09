Ils arnaquent une entreprise en simulant la voix de son PDG grâce à une IA

[Source : Gizmodo]

Les escrocs ont utilisé un « deep fake » vocal pour imiter la voix du PDG. Une arnaque presque parfaite.

Une entreprise britannique du secteur de l’énergie a été victime d’une variante inédite et perfectionnée de « l’arnaque au président ». Ce type d’escroquerie, rappelons-le, consiste à se faire passer pour le dirigeant d’une société et de susciter des virements urgents vers de comptes en banque contrôlés par les malfrats. Dans le cas présent, révélé par The Wall Street Journal et relayé par Gizmodo, les escrocs se sont appuyés sur un système d’intelligence artificielle pour générer une simulation presque parfaite de la voix du PDG de la maison mère allemande. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, ce type de simulation est également appelée « deep fake ».

Interrogée par l’assureur Euler Hermes, la victime a expliqué que cette voix artificielle imitait non seulement l’accent germanique de son supérieur, mais également sa mélodie vocale. Inutile de préciser que cette pauvre personne a immédiatement opiné du chef et ordonné dans l’heure le virement de 220 000 euros vers un compte en banque hongrois. Le pactole a ensuite été transféré vers le Mexique, puis vers d’autres destinations inconnues. Euler Hermes a précisé que c’était la première fois qu’il était confronté à une arnaque de ce type basé sur intelligence artificielle. Il est probable que ce ne sera pas la dernière.

Gilbert Kallenborn