Au Québec, c’est OUFFF!

Soyons franc.

Ça ne sert à rien d’être complotiste ou conspirationniste.

Suivez les consignes d’Arruda chaque mois et vous en arriverez au même résultat.

Les textes suivants proviennent réellement de journaux et médias traditionnels.

Quelques exemples au hasard.

18 mars 2020 20h57 (Journal Le Droit)

Le Dr Arruda demande de ne pas utiliser de masques à des fins préventives

“Non seulement le masque n’est pas un outil de prévention, mais il donne aux gens une fausse impression de sécurité et pourrait même contribuer à les contaminer”, ont-ils clamé. «Ne pensez pas que les masques c’est une solution miracle», a déclaré le Dr Arruda mercredi.

18 mars 2020 8h47 (La Tribune)

Appel du Dr Arruda: les masques sont pour le personnel soignant et les malades

«On me demande souvent si les gens doivent porter un masque toute la journée. La réponse, c’est que le masque n’est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Il est réservé aux épisodes de soins. Si vous voulez vous protéger, ce n’est pas le masque qui est important. Lavez-vous plutôt les mains! »

Journal de Québec, Lundi, 20 avril

Une nouvelle position sur le port du masque

Le Dr Horacio Arruda adoptera cette semaine une «position nouvelle» et conseillera même les Québécois qui veulent se confectionner une version artisanale.

«Il y a une littérature qui commence à démontrer que, peut-être, le port du masque pourrait être un élément contributif à une diminution des épidémies. Mais il faut le faire adéquatement»

(Journal Le Soleil) 11 juin 2020

Le Dr Arruda hésite à rendre le port du masque obligatoire

«En attendant l’élaboration d’un vaccin, le masque est maintenant reconnu comme un outil essentiel pour retrouver le peu de normalité dans nos vies et renouer avec les gens et les activités qu’on aime».



«Des chercheurs en modélisation des épidémies affirment que pour que la mesure soit efficace, 80 % de la population doit porter le masque».

Radio-Canada, Publié le 20 mai 2020

Rassemblements extérieurs : Québec limitera les retrouvailles à 10 personnes

Les convives pourront rentrer brièvement à l’intérieur pour utiliser la salle de bain. Limiter ces rassemblements à 10 personnes issues d’un maximum de 3 ménages différents.

Oui aux rassemblements intérieurs de 50 personnes dès le 22 juin

En point de presse lundi matin, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, a cité en exemple les locaux de classe, les salles de spectacle et de cinéma. Une distance de 1,5 mètre – non plus de 2 mètres – devra être respectée.

« Il faut que ce soit des lieux où les personnes seront assises et qu’elles ne parlent pas entre elles »



“Ces rassemblements ne peuvent être dans des lieux privés comme une résidence

16 ans et moins, la distanciation est maintenant de 1 mètre. À l’école ou les camps de jour, les enfants devront ainsi garder un mètre de distance entre eux. Par contre, avec les adultes ils devront continuer de garder une distance de 2 mètres.”

Ok, essayons de résumer, c’est important que ce soit très clair si je veux suivre les directives correctement.

Donc… ce virus à tête chercheuse, doué d’intelligence de calcul, de longitude, de précision d’attaque :

frappe sur 1 mètre si tu as 16 ans et moins, 2 mètres sur les adultes.

Dans les cinémas et spectacles 1,5 mètre ( ça doit être la noirceur de la salle).

Il frappera aussi sans masque pendant le pic de la crise ou avec masque à la fin de la crise, mais sans crainte si le masque est artisanal.

Il attaquera la 11ème personne et le 4ème membre d’un ménage différent, car il calcule les nombres et aussi l’origine familiale des citoyens.

Il pourra aussi être tolérant dans la cour, mais pas dans la maison, mais par contre, les toilettes pleines de virus l’intimident et c’est donc permis.

La forêt pleine d’arbres qui oxygènent les poumons, non, Wallmart oui.

2 personnes 2 mètres, mais si rassemblement contre le racisme, 10 000 personnes entassées ensemble dans Montréal tout va bien.

Oh et en passant, il s’attrape aussi par les yeux, la baignade, le vent, les oreilles, les mains.

Gardez vos pieds secs, tout ira bien.