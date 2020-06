Catherine Austin Fitts: « Bientôt, vous devrez choisir entre 2 options: la LIBERTÉ ou L’ESCLAVAGE ! »

[Source : BusinessBourse via Les moutons enragés]

La conseillère en placement et ancienne secrétaire adjointe au logement, Catherine Austin Fitts, dit que très bientôt, les Américains vont se retrouver face à 2 choix.

[NdNM : Ce ne sont pas seulement les Américains (alias États-Uniens) qui devront faire ce choix, mais les habitants de la (très grande ?) majorité des pays du monde.]

Voici ce que Catherine Fitts nous explique:

« Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh mon dieu, si je suis une personne qui n’a rien à se reprocher, alors ils me laisseront tranquille. Mais la réalité, que d’ailleurs beaucoup de gens ne comprennent toujours pas, c’est qu’à un moment donné, vous allez devoir choisir entre deux options: soit la liberté, soit l’esclavage. Mais de toute façon, tout le monde devra faire un choix ! Il est impossible de passer de l’un à l’autre ou d’hésiter. Un abonné m’a demandé: que devrais-je faire ? Investir dans l’immobilier ou dans les métaux précieux ? Je lui ai répondu que s’il n’avait pas déjà diversifié son épargne, peu importe où il placerait ses actifs, il finira par tout perdre. »

Catherine Fitts ajoute ceci:

« Ils veulent tous passer à un nouveau système monétaire. Ils veulent passer à un nouveau système où plus de 7 milliards de personnes sur toute la planète seront littéralement interconnectés les uns aux autres en permanence, grâce à un système entièrement numérisé par lequel on pourra obtenir un crédit pour n’importe quelle entreprise. C’est donc un système qui contrôle tout, et si vous les écoutez parler de la façon dont ils vont vous injecter des puces RFID sous-cutané, je peux vous dire que cette nouvelle technologie High Tech va vous rendre complètement esclave de ce système. Je vous rappelle qu’il s’agit de puces informatiques qui seront placées à l’intérieur de votre corps. J’ai toujours prévenu les gens que Bill Gates avait mis en place un système informatique très élaboré à l’intérieur de votre ordinateur personnel, ce qui lui a permis de tout savoir sur vous et votre existence, sans compter le fait que vous êtes amenés à le remettre à jour très régulièrement. Souvent l’excuse a été de dire qu’il y avait un virus informatique dans l’air. Eh bien, je pense qu’ils vont faire la même chose, mais cette fois-ci avec votre corps… Je veux parler d’un système très au point qui, grâce au tout numérisé à travers la planète, qui peut totalement gérer vos comptes bancaires à distance. Vous savez comment on appelle cela si vous êtes chrétien ? Cela s’appelle « le chiffre de la bête » – 666. Voilà ce qu’ils essayent de faire maintenant. Ils essayent de prolonger la durée de vie du dollar… et de connecter tout le monde sur un « cloud computing », ce qui leur permettra d’avoir un accès tout particulier à toutes vos données, via le net, à partir d’un fournisseur privé. Ce sera la fin de vos libertés. »

Catherine Fitts dit que:

« la crise du Covid-19 correspond à une soi-disant pandémie. Ce à quoi nous assistons est une réingénierie du système financier mondial, comme si tout était normal. On a vu également beaucoup d’argent sortir des marchés dans les hautes sphères en janvier et en février. Ensuite, nous avons vu comment la police et le système de santé ont participé activement à la mise à l’arrêt complet de toute l’économie et partout sur la planète. A partir de ce moment-là, les petites entreprises et les petites exploitations agricoles ont fermé partout et nombreuses de ces petites entreprises se sont retrouvées piégées par un endettement sans précédent. Nous observons désormais une catastrophe économique jamais vue, à savoir ce piège lié à la dette mondiale qui s’est développée dans tous les pays, et je peux vous dire qu’il va y avoir une transformation radicale du système financier aux Etats-Unis. Et ça, ce n’est vraiment pas une mince affaire. »



Catherine Fitts conclut en affirmant que:

« l’or va vivre une année mémorable. Son véritable envol est pour très bientôt. »

Catherine Austin Fitts – We are Watching the Mother of All Debt Entrapments

[Nous sommes en train d’assister à la mère de tous les pièges de la dette]

